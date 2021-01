En Oaxaca se aplicaron todas las vacunas anti Covid que llegaron: SSO

-No se presentaron incidentes y Oaxaca se convierte en la tercera entidad en aplicar todas las dosis



José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Todas las dosis que llegaron a la entidad de la vacuna contra el Covid fueron aplicadas en tiempo y forma al personal que conforma la primera línea de atención contra la pandemia, así lo dio a conocer el SubDirector General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine.

Señaló que todo esto se dio a la coordinación que existió entre el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, los directores de los hospitales, autoridades estatales y municipales, asimismo dio a conocer que Oaxaca es el tercer estado en dónde se aplicó al cien por ciento la vacuna y sin ningún incidente.

Márquez Heine mencionó que se presentaron 101 eventos de reacciones Eventos Adversos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación (ESAVI), la mayoría de los casos presentó síntomas menores como dolor de cabeza, malestar general, dolor en el brazo y taquicardias, asimismo dio a conocer que hubo dos casos graves, en ambos se trató de mujeres.

La edad de estas personas fue de 35 y 56 años respectivamente, ambas presentaron una reacción alérgica grave, sin embargo debido a la correcta aplicación del manejo médico intensivo, no hubo mayores complicaciones y secuelas, ambas mujeres se encuentran en sus domicilios.

En cuanto a la llegada de más dosis, el SubDirector General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca comentó que en una primera instancia les habían avisado que llegarían vacunas cada martes, sin embargo esto no se lo han confirmado las autoridades federales y están a la espera de nueva información.

Por último hizo el llamado a la población a seguir con las medidas de prevención, a salir de sus casas a menos que sea necesario y principalmente a no confiarse de la llegada de la vacuna, pues en la actualidad se encuentran varios hospitales al cien porciento de su capacidad.

