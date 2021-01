En menos de 24 horas, Fiscalía de Oaxaca, reporta 2 mujeres desaparecidas en la Cuenca del Papaloapan

-Ambas desaparecieron el pasado sábado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas 24 horas la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) emitió dos fichas de búsqueda de dos Tuxtepecanas que desaparecieron el pasado 16 de enero.

Primero se emitió la ficha de búsqueda de Ismeraí Crisostomo José, de la colonia Playa de Mono, y quien salió de su domicilio para dirigirse al banco, sin embargo desde el sábado no se supo de su paradero. Por datos de sus familiares la joven salió de su casa rumbo al banco ubicado en la avenida Independencia entre Juárez e Hidalgo, posteriormente tomaría el autobús hasta su domicilio, sin embargo la familia dejó no volvió a tener comunicación con ella.

La joven de 19 años vestía una blusa manga larga de color azul marino con cielo, pantalón de mezclilla; tiene una estatura aproximada de 1.50 metros, tez morena clara, cara ovalada, cejas semi pobladas y cabello lacio largo.

Posteriormente la fiscalía emitió otra ficha de búsqueda de una menor de 17 años de edad, de la colonia Nueva Era, Julia Guadalupe Martínez Jorge fue vista por última vez el pasado sábado.

Otros de los datos que proporciona esta ficha de búsqueda son que vestía una blusa de manga de varios colores y pantalón de mezclilla; es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.50 metros. Tez morena, cara redonda, cabello largo.

Ambas jóvenes desaparecieron el pasado sábado, y fue horas después que se emitió las fichas por arte de esta Unidad, aunado a esto en redes sociales, los familiares están solicitando el apoyo para localizarlas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario