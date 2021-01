Diputado Arsenio Mejía regaló verduras y legumbres en Santiago Juxtlahuaca

-En apoyo a la población por la pandemia del covid-19

Graziano Gómez

Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- El diputado Arsenio Mejía entregó a la población en general verduras y legumbres para apoyarlos por la contingencia sanitaria que ha hecho estragos económicos, de salud y hasta pérdidas de vidas humanas, por lo que el legislador desde el inicio de la contingencia ha dado muestras de apoyo con la entrega de insumos como; cubrebocas, gel antibacterial, despensas, neumáticos, aceite para los trabajadores del volante, entre otros.

“Tenemos un compromiso con toda la gente porque ellos depositaron su confianza y hoy tenemos que corresponder, me siento contento y orgulloso de ser un legislador que trabaja por si gente y así vamos a continuar trabajando hasta el último minuto” señaló Arsenio Mejía.

La población llegó hasta la casa de gestión en la colonia Jardines de la Soledad, calle libertad en Santiago Juxtlahuaca, a quienes se les pidió por su seguridad el uso permanente de cubrebocas, gel antibacterial, una bolsa o canasta para llevarse los insumos con el propósito de evitar contagios así como mayor contaminación ambiental.

La ciudadanía en general se sorprendió del apoyo del legislador Arsenio Mejía, muchos se mostraron asombrados y conmovidos por el gesto generoso del diputado.

“Yo escuché en la radio que regalarían verduras pero no pensé que hubiera para tantas personas, esto me va a alcanzar hasta para una semana, le agradecemos mucho al diputado Arsenio, dígale que muchas gracias y que dios le dé más” señalaron diversos beneficiados.

Se esperan más apoyos para Juxtlahuaca en próximos días, por parte de Arsenio Mejía, los tres órdenes de gobierno deben estar ocupados y preocupados por la salud de los oaxaqueños.

