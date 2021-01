Covid-19 alcanzó a 42 comunidades y más de 100 colonias en Tuxtepec

-La tasa de letalidad en la región es del 14 por ciento



Yuri Sosa



San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 18 de enero de 2021.- La pandemia de Covid-19 en la Cuenca ya afectó a la población de los 22 municipios a cargo la Jurisdicción Sanitaria número 3 y en San Juan Bautista Tuxtepec se extendió por 42 comunidades y 113 colonias.



De acuerdo con el reporte Panorama Epidemiológico que ofreció Servicios de Salud de Oaxaca por medio de la Jurisdicción en la Cuenca, Tuxtepec cuenta de forma oficial –con corte al 17 de enero- con mil 625 personas que han cursado la enfermedad y 225 que han fallecido.



El número de colonias afectadas por el Coronavirus representa un 51.3 por ciento del total de 220 colonias con las que cuenta el municipio, entre regularizadas y no regularizadas, mientras que la pandemia ha impactado en el 55 por ciento de las 76 comunidades locales.



Al inicio de la segunda ola de contagios de Covid-19 en Oaxaca, en la región de la Cuenca las autoridades sanitarias estiman una tasa de letalidad para esta zona del estado del 13.8 por ciento, conforme a los casos presentados hasta el momento, con dos mil 146 contagios y 287 defunciones.



Otros municipios donde los Servicios de Salud de Oaxaca reporta defunciones son: Acatlán de Pérez Figueroa y Loma Bonita, 10; San Lucas Ojitlán, 9; Cosolapa, 6; San Felipe Jalapa de Díaz, San José Chiltepec, 5; San Miguel Soyaltepec, 4; Valle Nacional y Santa María Jacatepec, 3; San Pedro Ixcatlán, 2 y con un caso cada uno, San Felipe Usila, Jocotepec, Santiago Camotlán, Ayotzintepec.

