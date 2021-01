Se solidariza Irineo Molina ante agresiones hacia Diputada Laura Estrada

–Asegura que los adversarios de Morena están desesperados

Redaccion

Tuxtepec, Oaxaca. El Diputado Federal Irineo Molina Espinoza se solidarizó con la Diputada Local Laura Estrada Mauro, tras unas lonas que aparecieron en puentes peatonales de esta ciudad agrediendo a la legisladora.

El ex presidente dela Jucopo en la legislatura local pasada, publicó en su cuenta de facebook un mensaje donde se llama a la serenidad ala oposición.

El texto dice que “ahora le tocó a mi compañera Laura Estrada Mauro” en referencia a una lona que colgaron en un puente peatonal donde dice “Y así quiere ser Laura de Jara” en alusión a la diputada local.

Enseguida llama a la serenidad a los opsitores a Morena y asegura que pese a los malos deseos “volveremos a ganar” en referencia a las elecciones que se avecinan.

Molina Espiniza tambien ha sido victima de este tipo de mensajes,pues hace algunos meses de la misma forma colgaron lonas en su contra en puentes peatonales.

Irineo Molina, Laura Estrada y Franciso Niño son lo nombres que se mencionan para ocupar la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Tuxtepec,la segunda ciudad mas importante del estado.

