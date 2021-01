Realizan rodada en Oaxaca por ciclistas fallecidos

-Cientos de ciclistas se reunieron en la caravana, como parte de una jornada nacional en donde participaron 20 estados.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este domingo organizaciones de ciclistas y ciudadanía en general, llevaron a cabo una rodada por sus compañeros que han fallecido en accidentes viales y para exigir justicia pues los responsables no han sido castigados.

Alrededor de las 8 de la mañana un gran número de ciclistas se congregaron en la explanada del ex Convento de Santo Domingo, en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, y de ahí avanzaron en caravana hasta la sede de la Fiscalía General del Estado en donde realizaron un mitin.

Todos los participantes portaban moños negros y cartulinas, además de fotografías de algunas de las víctimas.

El caso más reciente es el de la ciclista Gabriela Soto García, quien era pedagoga e integrante de “Nitos Ciclistas” que falleció cuando fue arrollada el pasado 18 de diciembre en la avenida Guadalupe Hinojosa de Murat en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, por un chófer de la línea Zaachila Yoo.

Familiares denunciaron que a pesar de las evidencias que se han presentado ante la FGJO, no hay una actuación firme, pues no se ha detenido al responsable, además señalaron que no han querido reconfigurar el delito por el de homicidio calificado y no imprudencial.

También afirmaron que hay una petición para retirar la revocación de transporte a la empresa responsable del crimen “Zaachila Yoo”, la cual sigue operando sin mayores restricciones.

La rodada en contra de la impunidad a los responsables del crimen en contra de ciclistas en México, fue parte de una jornada nacional donde participaron más de 20 estados de la República.

