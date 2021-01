Pavimentación beneficiará a más de 1000 familias: Hilda Luis

-Se realizará la construcción de 3 mil 450 metros cuadrados de construcción de pavimento hidráulico en San Jacinto Amilpas, gestión realizada por la Diputada Hilda Luis.

Comunicado

San Jacinto Amilpas, Oax., 16 de enero de 2021.- Con una inversión de 4 millones 995 mil 667. 89 pesos, se realizará la construcción de 3 mil 450 metros cuadrados de construcción de pavimento hidráulico en la calle Sauces” en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas” del municipio de San Jacinto Amilpas, gestión realizada por la Diputada del Distrito 13 Oaxaca Sur Hilda Graciela Pérez Luis.

Además la construcción de la obra consta de 920 ML guarniciones, concreto, rampas de acceso, banquetas, reductores de velocidad, rejillas de captación, pluvial y pintura.

Esta obra beneficiará a más de 1000 familias de las colonias: El Pilar, Los Pinos, Cuauhtémoc, Granjas y Huertos, así como el paso para Pueblo Nuevo.

Previo a la pavimentación se realizaron trabajos de Servicios Municipales, que consta de una línea de conducción de agua con especificaciones: 4″, 530m con 2 cajas de válvulas de 4″ lo que permitirá el mejor flujo de agua y evitará fugas, también se realizó la revisión de la línea de drenaje sanitario, el cual se encuentra en buen estado.

El banderazo de arranque de la obra, lo dio la congresista con la presidenta de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño quién agradeció la gestión de Pérez Luis, al tiempo que destacó el trabajo en equipo que efectuó en coordinación con la diputada.

En su intervención la representante popular, manifestó que éste es el resultado de trabajo y una promesa de campaña más cumplida, en tanto dijo que las mujeres tienen gran capacidad, visión y compromiso para gobernar y dar resultados.

“Un ejemplo es Yolanda Santos quien se ha esforzado y trabajado en equipo para lograr la realización de esta obra de gran impacto social.

También se contó con la presencia de la Sindico Municipal de Oaxaca de Juárez Indira Zurita, quien se congratuló por el trabajo realizado afirmando que Hilda Luis y Yolanda Santos han puesto el poder al servicio del pueblo, “mujeres virtuosas que trabajan en favor de la gente”.

Asimismo, se contó con la presencia de las direcciones de Obras y Servicios Municipales, personal que realizará la pavimentación vecinas y vecinos de las colonias quienes por más de 20 años habían solicitado la obra de la calle Sauces de la Colonia Cuauhtémoc.

Comentarios

