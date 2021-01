Logra Oaxaca 100% de aplicación de vacuna de Pfizer-BioNTech al personal sanitario en la primera fase

-Se inmunizaron a 19 mil 500 trabajadores de 49 unidades del sector salud.

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de enero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que al corte de las 23:56 horas del 15 de enero, se logró la aplicación del 100% de las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech contra el virus del SARS-CoV-2, COVID-19 a todo el personal sanitario que se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia en Oaxaca.

Desde su arribo a la entidad el pasado martes 12 de enero, de un lote de 19 mil 500 dosis del biológico, se alcanzó la meta, beneficiando a 49 hospitales del sector salud incorporados a la red de notificaciones de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de los cuales 26 fueron reconvertidos a nosocomios COVID-19; mientras que los otros 23 fueron elegidos debido a que a lo largo de la emergencia sanitaria se sumaron a la atención de pacientes.

Se inmunizó al personal médico, de enfermería, especialistas, camilleros, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, personal de limpieza, personal de ambulancias, manejadores de alimentos, de trabajo social, y demás áreas que están al frente de la atención de la emergencia sanitaria, tanto de base, confianza, pasantes y de contrato.

En la siguiente fase se concluirá con todo el personal de salud, y de ahí se abarcará a los grupos vulnerables, principalmente las personas mayores de 80 años.

Cabe destacar que 12 mil 520 dosis fueron distribuidas a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dos mil 215 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) régimen Ordinario, dos mil 110 al IMSS-Bienestar, mil 930 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 485 a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 240 a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Con esta importante acción y manteniendo el autocuidado de la salud, “cuidamos a quienes nos cuidan”; ante ello los SSO exhortan a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas correctamente que abarque nariz y boca, en espacios públicos y cerrados; mantener la sana distancia y llevar a cabo el lavado frecuente de manos con agua y jabón y de preferencia quedarse en casa para disminuir los contagios.

