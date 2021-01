Imparte IEEPO taller “Evaluación en tiempos de pandemia” a directivos y docentes de educación básica

-El Director General del IEEPO indicó que el compromiso y vocación que tienen en la tarea de educar, son bases sólidas para que se pueda concluir el ciclo escolar 2020-2021 con éxito.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de enero de 2021. Con la participación de 264 supervisores, directivos y profesores de educación básica, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), impartió el taller “Evaluación en tiempos de pandemia”, con el que se retomaron en este inicio del año 2021, las actividades de capacitación y profesionalización docente en la modalidad a distancia para el cuidado de la salud y la vida.

A nombre del Gobernador del Estado, el Director General dio la bienvenida a las y los asistentes al taller que como parte del Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, estarán analizando y reflexionando sobre los resultados del proceso de evaluación realizado en los planteles educativos en el primer periodo de evaluación del presente ciclo escolar, con el objetivo de que las maestras y maestros puedan adaptar la evaluación del aprendizaje a las circunstancias actuales.

Al destacar el interés de la autoridad educativa para atender constantemente procesos de capacitación en este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19, puntualizó que se han impartido 125 talleres en diferentes áreas del conocimiento como Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Científico, Herramientas Tecnologías en la Educación a Distancia y Habilidades Socioemocionales.

Mencionó que este taller se organizó con el acompañamiento del equipo del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo para la Formación del Profesorado (CIDEFOP), como un espacio de apertura con la finalidad que los diferentes colectivos compartan las estrategias que han diseñado para dar seguimiento a sus estudiantes.

“Ustedes conocen mejor que nadie la situación y el contexto en el que se desarrollan sus alumnos; estamos plenamente convencidos de que ese conocimiento, el compromiso y vocación que tienen en la tarea de educar, son bases sólidas para que se pueda concluir el ciclo escolar 2020-2021 con éxito”, indicó el Director General del IEEPO.

Por su parte, el director del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo para la Formación del Profesorado, Juan Alberto Hernández Nicolás, señaló que en estos momentos de cambios que vivimos se necesitan estrategias para garantizar los servicios educativos de manera equitativa y con ética, de ahí la importancia de la capacitación.

En el 2020, dentro del Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, a cargo de la Subdirección General de Servicios Educativos del IEEPO, se actualizó a cerca de tres mil figuras educativas, personal docente, directivos, subdirectores, asesores técnico pedagógicos y supervisores de escuelas de educación básica de las ocho regiones del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario