Cardenal Norberto Rivera, es hospitalizado tras dar positivo a covid

El cardenal Norberto Rivera Carrera fue hospitalizado tras haber dado positivo a covid-19, informó la Arquidiócesis Primada de México.

A través de un comunicado, la institución indicó que Rivera Carrera está siendo debidamente atendido y «él mismo pide la oración del pueblo de Dios para hacer frente a esta situación tan especial».

«Quienes peregrinamos en esta Arquidiócesis de México, estamos filialmente comprometidos en la plegaria por quien presidió esta Iglesia particular», se expresó.

«Roguemos a Nuestra Señora de Guadalupe por todos los enfermos, particularmente por aquellos que se encuentran afectados en esta situación de pandemia», indica la Arquidiócesis.



