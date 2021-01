WhatsApp retrasa nuevas políticas tras rechazo de los usuarios

-Esto a causado que millones de usuarios migren a otras plataformas de mensajería como Telegram.

WhatsApp retrasó la llegada de sus nuevas políticas ante la negativa generada entre sus usuarios, mismos que crearon iniciativas para migrar a otras plataformas.

El servicio de mensajería había comenzado a mandar notificaciones a sus usuarios anunciando las nuevas políticas desde hace algunos días.

Ahora estamos retrasando la fecha en la que los usuarios tendrán que revisar y aceptar los términos”, dijo la compañía en una publicación de blog.

De hecho, plataformas como Telegram han registrado un aumento considerable en su número de usuarios tras las nuevas políticas de WhatsApp.

COMUNICADO DE WHATSAPP

Hemos escuchado de mucha gente la confusión que hay en torno a nuestra actualización reciente. Ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos.

WhatsApp se basó en una idea simple: lo que comparte con sus amigos y familiares queda entre ustedes. Esto significa que siempre protegeremos sus conversaciones personales con encriptación de extremo a extremo, para que ni WhatsApp ni Facebook puedan ver estos mensajes privados.

Es por eso que no mantenemos registros de a quién llaman o envían mensajes. Tampoco podemos ver su ubicación compartida y no compartimos sus contactos con Facebook.

Con estas actualizaciones, nada de eso cambiará . En cambio, la actualización incluye nuevas opciones que las personas tendrán para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos.

Si bien no todos compran en WhatsApp hoy, creemos que más personas optarán por hacerlo en el futuro y es importante que las personas conozcan estos servicios. Esta actualización no amplía nuestra capacidad para compartir datos con Facebook.

Ahora estamos retrocediendo la fecha en la que se les pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero.

También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp. Luego, iremos a las personas gradualmente para que revisen la política a su propio ritmo antes de que las nuevas opciones comerciales estén disponibles el 15 de mayo.

WhatsApp ayudó a llevar el cifrado de extremo a extremo a personas de todo el mundo y estamos comprometidos a defender esta tecnología de seguridad ahora y en el futuro.

Gracias a todos los que se han acercado a nosotros y a todos los que han ayudado a difundir hechos y detener los rumores. Continuaremos poniendo todo lo que tenemos para hacer de WhatsApp la mejor manera de comunicarnos en privado.

