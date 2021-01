Registran 14 hospitales ocupación del 100% para atender casos por COVID-19; imperante quedarse en casa

-Exhortan los SSO evitar la saturación de los hospitales, usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lavándose las manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2021.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, informó que 14 hospitales en la entidad registran el 100% de ocupación, ante ello pidió a la población solidarizarse con el personal de Salud, evitando las aglomeraciones y aplicando las medidas sanitarias correspondientes.

Dio a conocer que al corte epidemiológico de este viernes 15 de enero, se han registrado 248 casos nuevos de COVID-19, sumando 31 mil 159 acumulados en la entidad.

Detalló que se han notificado 50 mil 172 casos, de los cuales 14 mil 265 han sido negativos, hay 4 mil 748 sospechosos, 28 mil 102 se han recuperado y lamentablemente cinco decesos se reportaron hoy, sumando dos mil 278.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 21 mil 525 casos confirmados y mil 200 defunciones; Istmo 2 mil 620 y 357 fallecimientos; Mixteca 2 mil 332 y 199 muertes; Tuxtepec 2 mil 132 y 287 decesos: Costa mil 549 y 150 defunciones; y Sierra mil 01 y 85 víctimas fatales.

Mencionó que los 248 casos nuevos de COVID-19 se registran en 66 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de casos presentó con 98, Santa María Atzompa 20, Santa Lucía del Camino 18, San Sebastián Tutla nueve, Cruz Xoxocotlán ocho, San Juan Bautista Tuxtepec siete, Villa de Zaachila seis; el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Añadió que hay 779 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 504, Mixteca 92, Tuxtepec 58, Istmo 51, Costa 44 y Sierra 30.

De las 2 mil 278 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 050, 523 y 323 respectivamente. Por sexo mil 494 han sido hombres y 784 mujeres; mientras que las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La funcionaria destacó que en relación a la ocupación hospitalaria a nivel estatal, se tienen 667 camas disponibles para atención de pacientes COVID-19, de las cuales 368 han sido ocupadas y se tiene la disponibilidad de 299, haciendo un total del 55.2% de ocupación principalmente en zonas urbanas.

Finalmente, dijo que se cuenta con cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada, entre ellos: el hospital de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así como el hospital Doctor Aurelio Valdivieso y el Centro de Salud Urbano número uno; por lo que exhortó a la población a que “si no tienen a qué salir, deben quedarse en casa, en caso contrario utilizar el cubrebocas correctamente, lavarse las manos y mantener la sana distancia”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario