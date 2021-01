Realiza IEEPO pago de nómina por cheque con apego a protocolos sanitarios

-El Instituto se suma a la campaña “Juntos por Oaxaca”, sobre el reforzamiento de las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2021. En cumplimiento a los derechos laborales y bajo un riguroso protocolo sanitario, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), realizó la entrega de cheques, correspondientes a la quincena uno del año 2021, a las y los trabajadores de la educación que cobran por esta vía.

En atención al llamado del Gobernador del Estado a sumarse a la campaña “Juntos por Oaxaca”, con el fin de evitar la saturación en los hospitales de la entidad mediante el reforzamiento de las medidas de prevención, por instrucciones del Director General del IEEPO, con eficiencia, responsabilidad y el compromiso del magisterio, se protege la seguridad y la salud de docentes y personal administrativo que acuden a realizar éste y otros trámites.

El pago directo en cheque es para las y los trabajadores al servicio de la educación que en su mayoría voluntariamente han decidido cobrar mediante esta forma y de la misma manera que en los Valles Centrales, en las diferentes pagadurías de las otras regiones de la entidad se lleva a cabo respetando similares protocolos sanitarios.

El Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, coordina los protocolos de higiene para ingreso, permanencia y salida de las personas a las instalaciones, como son el lavado de manos obligatorio, el uso de gel antibacterial y la portación de cubrebocas. Además, se informa y brinda las indicaciones para mantener el orden con la debida sana distancia.

