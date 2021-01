Padres de los 43 normalistas se deslindan de su vocero, tras anunciar que busca una diputación en Morena

josecardenas.com

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Guerrero, se deslindaron de su vocero, Felipe de la Cruz, quien ayer se registró como precandidato de Morena a diputado federal por la vía de representación proporcional.

A través de un comunicado, los familiares de los normalistas informaron que no fueron consultados ni informados del registro de Felipe de la Cruz y, aunque está en su derecho de participar en el proceso electoral, refirieron que “es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43”.

Por ello aclararon que Felipe de la Cruz “no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales”.

En la misiva señalaron que continuarán exigiendo a la federación la presentación con vida de sus hijos, así como el esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia”, expresaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario