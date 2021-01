Segego concluye con éxito la “Jornada de Capacitación a Autoridades Municipales 2021”

-Participaron 54 autoridades electas por Sistemas Normativos Indígenas y nueve autoridades municipales en funciones.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 14 de enero de 2021. La Secretaría General de Gobierno (Segego), en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO); concluyó este día con la “Jornada de Capacitación a Autoridades Municipales 2021”, dirigida a las y los nuevos concejales electos por Sistemas Normativos Indígenas.

La Segego reconoció el interés y disposición de las autoridades municipales por adquirir conocimientos que abonen al desarrollo de sus funciones, así como lo ha instruido el mandatario estatal Alejandro Murat Hinojosa, estar cerca de las autoridades, siempre respetando su autonomía, pero con el ánimo de tener una comunicación permanente para construir en conjunto el desarrollo de sus comunidades.

A través de la plataforma digital zoom, los Servicios de Salud de Oaxaca presentaron los temas: Medidas de protección ante la COVID-19 y la Epidemiología de la enfermedad respiratoria por COVID-19.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), expuso temas como Proceso de entrega – recepción, Cuenta Pública Municipal y Declaración Patrimonial.

La capacitación finalizó con la participación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca sobre el funcionamiento y atribuciones de las Instancias Municipales de las Mujeres, de acuerdo a la ley en la materia que mandata la obligatoriedad de crearlas. Asimismo, se refirió a las obligaciones de las y los munícipes en materia de política de igualdad entre mujeres y hombres, con la incorporación de la perspectiva de género en los programas de gobierno.

Además, la SMO puso a disposición de los Ayuntamientos los servicios de la Red de Abogadas Regionales y del Centro Paimef de Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia con personal con formación en género e interculturalidad y especializado en violencia feminicida, digital, sexual y tanatología.

En esta Jornada participaron 54 autoridades electas y nueve autoridades municipales en funciones de Santo Domingo Albarradas, Asunción Cacalotepec, Santa María Jaltianguis, San Juan Juquila Mixes, Santo Domingo Albarradas, San Juan del Estado, San Sebastián Nicananduta, Santiago Ihuitlán Plumas, Tlacotepec Plumas, Concepción Buena Vista, San Juan Teíta, San Miguel Aloápam, San Miguel Quetzaltepec, San Pedro Cajonos, San Pedro Ocotepec, San Pedro y San Pablo Ayutla.

Así como San Miguel del Río, Santa María Alotepec, San Juan Tabaá, Santa María Temaxcalapa, Santa María Tepantlali, Mixistlán de la Reforma, Santa María Yalina, Santiago Lalopa, Santiago Laxopa, Santiago Zoochila, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Xagacía, Tamazulápam del Espíritu Santo, Totontepec Villa de Morelos, Villa Hidalgo Yalalag, San Andrés Yaá, San Andres Solaga, Santa Inés de Zaragoza.

Y San Antonio Monteverde, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachirioag, San Francisco Cajonos, San Juan Cotzocón, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Quiotepec, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Mateo Cajonos, San Melchor Betaza, San Juan del Río, San Pedro Quiatoni, Santiago Nundiche, Santa María Yosoyúa, San Miguel Mixtepec, Santa María Tlahuitoltepec, Santiago Camotlán y Tataltepec de Valdés.

Comentarios

