Registra sector Salud 13 hospitales con el 100% de ocupación de camas

-Los SSO notifican 244 casos nuevos y cinco defunciones por COVID-19.

-Supera el territorio oaxaqueño los 30 mil casos acumulados del coronavirus.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de enero de 2021.- Oaxaca registró este 14 de enero el pico más alto de hospitalización para pacientes COVID-19 desde el inicio de la pandemia, al alcanzar el 100% de camas utilizadas en 13 nosocomios de la entidad, así lo informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Al dar a conocer el corte epidemiológico de la enfermedad respiratoria, el coordinador de Planeación y Desarrollo de la Jurisdicción Sanitaria número Uno “Valles Centrales” de la institución, Juan Carlos Contreras Santiago, indicó que este jueves la red de centros médicos notificó el 56.2% de ocupación general en todo el sector Salud.

Es decir, a la fecha se tiene un total de 372 pacientes hospitalizados, de los cuales 22 ingresaron en las últimas 24 horas, del global 247corresponden a personas residentes de Valles Centrales, 52 del Istmo, 21 de Tuxtepec, 19 de la Costa, 32 de la Mixteca y uno de la Sierra.

Señaló que en la jornada de hoy se contabilizaron 244 nuevos pacientes, los cuales corresponden a 64 municipios, para un total de 30 mil 911 acumulados, a la fecha el virus se encuentra activo en 880 personas.

Precisó que se notificaron cinco muertes más a causa del padecimiento vírico, por lo que la cifra de fallecimientos llegó a dos mil 273 perdidas fatales.

Además, hay un acumulado de 27 mil 758 personas que se han recuperado del padecimiento, 4 mil 627 se encuentran en espera de resultados y 14 mil 037 han dado negativo al diagnóstico.

Especificó que Valles Centrales contabiliza un acumulado de 21 mil 308 positivos y mil 197 fallecimientos; Istmo 2 mil 623 y 356 han perdido la vida; Mixteca dos mil 323 y 199 muertes; Tuxtepec dos mil 125 y 286 decesos; Costa mil 544 y 150 perdidas fatales; Sierra 988, de esta cifra 85 pacientes fallecieron.

Respecto a los municipios con diagnósticos nuevos, Oaxaca de Juárez encabeza la lista con 70 casos, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 20, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del Camino con 17, respectivamente; el resto siete, seis, cinco, cuatro y tres, dos y un caso.

Detalló que lamentablemente hay un global de mil 226 médicos, mil 537 profesionales de enfermería y mil 314 en otras áreas afines, que han presentado la enfermedad respiratoria.

Recordó a la sociedad que hay cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital General de Zona 1 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el General Doctor “Aurelio Valdivieso” y el Centro de Salud Urbano número 1 de los SSO.

Reiteró la invitación a la población a quedarse en casa, portar siempre correctamente el cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, alimentarse sanamente, “la disponibilidad hospitalaria no solo depende del personal de Salud, también es responsabilidad de la sociedad en evitar los contagios, al llevar a cabo las recomendaciones emitidas”, finalizó.

