Realizan primera detención en Tuxtepec, por tirar basura en el muro boulevard

-Seguirán las detenciones, si estas malas prácticas continúan, aseguró el Director de Medio Ambiente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En reiteradas ocasiones los ciudadanos denunciaban la contaminación que hacen al muro boulevard, principalmente por tirar basura, pero fue hasta este viernes que se realizó la primera detención de una persona por ser sorprendida al momento de tirar desechos.

El Director de Medio Ambiente, Jony Cruz dijo que esta es la primera detención que se realiza y que, se dio tras un recorrido que hacía, y al cuestionar a esta persona el motivo del porque tiraba basura, le respondió que porque todos lo hacían, por lo que fue detenido, y que en ese momento iba pasando una patrulla de la policía municipal.

Agregó que en este año, se comprometió en disminuir la contaminación del muro, principalmente evitar que se tire y se queme basura, por lo que han emprendido varios recorridos no solo en el muro, también en las colonias.

Dijo, que si la población continua contaminando el muro boulevard, seguirán deteniendo a las personas, y así que esto sirva de ejemplo para que las personas lo piensen antes de ejercer estas malas prácticas.

Cabe hacer mención que en los últimos meses los llamados “defensores del muro Boulevard” han estado vigilado pero sobre todo reforestando este espacio, con la finalidad de evitar que lo sigan contaminando, y aunque en varias ocasiones habían denunciado la contaminación hacia este espacio, es la primera vez que las autoridades procedieron contra este hecho.

