Propone dirigente taxista isla de ascenso y descenso afuera del IMSS en Tuxtepec

-Aplaudió además las acciones que tránsito del estado está haciendo afuera del IMSS

Dora Timoteo/Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- El Líder transportista Nahúm Osorio, señaló que es necesario hacer una “isla” para el ascenso y descenso de pasaje y de pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y con esto evitar que haya decenas de vehículos estacionados afuera de esta institución de salud.

Explicó que en esta isla, que sería similar a la que existe en la terminal de autobuses de primera clase, no podrán quedarse los automovilistas y motociclistas estacionados, pero sí destacó la importancia de esta obra vial, ya que en ocasiones van a este instituto personas con alguna discapacidad y van a requerir de un poco más de tiempo, sin embargo, reiteró que deben de analizar bien la instalación de una isla.

Dijo, que no podrá haber en este espacio una patrulla con elementos de tránsito, vigiando y multando a quienes a pesar de los señalamientos se estacionen en el lugar, por lo que destacó que poco a poco va a haber cultura vial, y sobre todo reiteró la importancia de una isla.

Las declaraciones del líder, fueron luego de que tránsito del estado pintara los espacios en donde no se pueden estacionar afuera del IMSS, acciones que aplaudió y que dijo que son para ir educando a los automovilistas y motociclistas por el bien de los ciudadanos pero sobre todo de las personas con alguna discapacidad.

