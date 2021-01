Propone CANIRAC, cierre total de comercios para mitigar contagios de Covid en Oaxaca

-Señalan que si no hay acuerdo con todos los sectores y las autoridades, esta acción no se llevará a cabo.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) inició una serie de pláticas con el Gobierno del Estado, para generar estrategias para disminuir los contagios de Covid y así, evitar que cierren los establecimientos.

El Presidente del organismo Fernando Marín Sedano aclaró que no han tenido ningún tipo de acercamiento con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, tal y como se comentó por parte de las autoridades municipales en algunos medios de comunicación.

La iniciativa hecha de manera voluntaria, consiste en que todo el comercio cierre los días lunes 18 y martes 19 de enero, así como el 25 y 26 de enero, esto concierne a las cámaras empresariales como la CANACOPE, la Asociación de Hoteles y la propia CANIRAC, en caso de que no haya un acuerdo entre todos, Marín Sedano mencionó que esta acción no se podría llevar a cabo.

Agregó que este sábado tendrán una reunión con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez e hizo el llamado a las autoridades de los municipios de la zona conurbada, a que también se sumen a esta iniciativa, pues de nada serviría que en la capital se cierre el comercio si en los demás municipios seguirá la gente en las calles.

Y es que la preocupación del sector restaurantero es evitar que se declare al estado de Oaxaca en semáforo rojo, lo cual significará el cierre total de comercios y esto afectará a la economía, misma que tuvo un ligero repunte en las últimas dos semanas del mes de diciembre.

