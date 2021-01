Por vacunar a personal externo, no alcanzaron vacunas Covid en Hospital de Especialidades

-Denuncian que la directora les dijo en una reunión que “esa fue una indicación y que no dependía de ella”

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que se vacunó a personal que no se encuentra en la primera línea de atención Covid, las vacunas que se destinaron para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) no alcanzaron para que fueran aplicadas a todo los trabajadores, así se dio a conocer el Comité Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

En un comunicado emitido este 15 de enero, se informa que se llevó a cabo una mesa de negociación con la Directora del nosocomio Alba Vásquez Palacios, en dónde el único punto a tratar fue el que se expliquen las razones del porqué no se vacunó a los trabajadores que estaban en el grupo 3 y en su lugar se le aplicó la dosis a personal que era de la primera línea.

El documento manifiesta que la directora se justificó diciendo que “esa fue una indicación y que no dependía de ella”, por esta razón el comité seccional hizo un llamado a los trabajadores sindicaliados para que estén al pendiente de las acciones que se puedan llevar a cabo para ejercer presión y se vacune al resto del personal que hace falta, incluyendo las áreas administrativa, mantenimiento, archivo clínico y otros más.

Asimismo hicieron mención de que todos los trabajadores son importantes y que todos aportan para que la institución siga prestando atención médica contínua a pacientes Covid y con otros padecimientos, además piden que se trate con respeto e igualdad de condiciones para los trabajadores.

Cabe mencionar que en las redes sociales han circulado imágenes denunciando que se estaba vacunando a personas que no laboran en los servicios de salud y mucho menos que están en la primera línea de atención.

