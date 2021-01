Pese a citas, personas se aglomeran en el INE de Tuxtepec

-A pesar de que los trámites se llevan a cabo por citas, la institución no puede evitar que la gente se aglomere afuera.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante el rebrote de covid en la ciudad de Tuxtepec se han registrado grandes concentraciones de personas en distintas dependencias, tal es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se han podido observar largas filas y concentración de ciudadanos para esperar su turno y realizar el trámite de su identificación oficial, a pesar de que las citas son previas, desde muy temprana hora ya se puede observar la aglomeración de personas.

No obstante el personal del INE dijo que aunque se están atendiendo por citas y se ordenan ya en un esquema marcado por horas, dicen que ellos no pueden evitar que la gente llegue temprano a pesar de ya contar con un turno, lo que hace que la gente se concentren desde muy tempranas horas.

Sin embargo, dentro del Instituto se llevan acabo los trámites bajo los protocolos sanitarios establecidos por las dependencias de Salud de los diferentes niveles de gobierno, al ingresar se pide porten cubre bocas, se les aplica gel antibacterial así como se checa la temperatura, al esperar su turno de ser atendidos, permanecen en sillas respetando la sana distancia.

