Lo peor para el verde ecologista, era ir en alianza con MORENA y PT: Delegado Nacional

-Dijo que el partido tiene la capacidad y la estructura para ganar estas elecciones.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Delegado Nacional del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, José Antonio Estefan Gillessen, señaló que una Alianza con los Partidos de Morena y el Partido del Trabajo, era el peor escenario que podría tener su partido y es que abundó que en este pacto, no solo no tenian oportunidad de trascender, sino que les restaba candidaturas en las próximas elecciones, por lo que dijo era mejor ir solos, pues así tenían la libertad de elegir quienes serían sus representantes que aparecerían en la boleta electoral.

Recalcó que el Verde Ecologista tiene la capacidad y la estructura, para ganar una elección sin necesidad de hacer una Alianza con otro partido, aunque reiteró que en las Diputaciones Federales sí hay acuerdo con Morena y el PT en 6 distritos, correspondiéndole el de Tuxtepec y el de Salina Cruz, decisión que fue aprobada por la militancia para dar paso a la democracia de cara a estas nuevas elecciones.

En lo que respecta al Distrito de Tuxtepec, mencionó que el Candidato que abandere esta alianza para la Diputación Federal, será una persona que milita en este partido y comparta la misma ideología, pues añadió que no será comparsa de personas que solo utilicen su Logotipo para lograr sus fines políticos y después, regrese al que pertenece. Por lo que indicó que seguirán firme en las decisiones de que el candidato sea 100% de este partido.

Estas declaraciones las dio a este medio de comunicación, tras su visita al municipio cuenqueño de Valle Nacional donde tomó protesta al comité municipal que estará a cargo de Heliodoro González Antonio, quien fungirá como presidente del partido en las próximas elecciones, sabiendo que contará con una estructura de jóvenes enfocados en sacar los resultados que beneficien al partido.

