La aplicación de vacunas contra la COVID-19 en esta primera etapa es exclusiva para el personal sanitario

-Se registra un avance del 78.2% en la aplicación del inmunológicos, de una meta de 19 mil 500 dosis.

-Los SSO exhortan a la población evitar la propagación de rumores falsos o inexactos sobre de la vacuna, y estar atentos a la información emitida por fuentes oficiales.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2021.- La vacunación contra la COVID-19, en esta primera etapa que está en marcha, es exclusiva para el personal de salud que trabaja en la atención directa a la pandemia, quienes presentan mayor riesgo de contagio, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La institución reportó hasta este viernes un avance del 78.2% de inmunización a trabajadores sanitarios que se encuentran atendiendo directamente o indirectamente a pacientes sospechoso y positivos al SARS-CoV-2, de los 49 nosocomios asignados para la atención de la emergencia sanitaria, ya sean profesionales de enfermería, médicos, laboratoristas, especialistas, conductores de ambulancias, camilleros, manejadores de alimentos, personal de limpieza y administrativo, entre otros.

En dos días se ha logrado proteger a 15 mil 255 trabajadores del sector salud que han enfrentado sin tregua al mortal virus, y quienes podrán seguir desempeñando su labor de salvar vidas sin exponer las propias, de una meta de 19 mil 500 dosis correspondientes a la primera remesa de biológicos que recibió la entidad.

Señalaron que por institución, el IMSS-BIENESTAR notificó un progreso del 89.9% en la aplicación del biológico en nueve hospitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 83% en cuatro nosocomios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 87.8% en cinco centros médicos, Petróleos Mexicanos (Pemex) 97.9% en un hospital, los SSO 72.7% en 28 nosocomios y Defensa Nacional (Sedena) 100% en dos hospitales.

Puntualizaron que la vacunación es gratuita y es una medida de prevención, para un control más efectivo en la lucha contra la pandemia.

Finalmente, los SSO pidieron a la población evitar la propagación de rumores de la vacuna de Pfizer, así como la difusión de mensajes inexactos o falsos en las redes sociales, por lo cual exhortaron a estar atentos a la información emitida por fuentes oficiales, “es fundamental asegurarse de que los datos basados en la ciencia lleguen a todas y todos los oaxaqueños”.

