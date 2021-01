Juntos por Oaxaca, un llamado de y para las y los oaxaqueños a evitar la saturación de hospitales

-Ciudadanas y ciudadanos invitan a la población oaxaqueña a priorizar la vida y la salud, y no bajar la guardia en las medidas de prevención.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2021. – Una vez más, y ante el incremento de los contagios por COVID-19 en la entidad, el Gobierno de Oaxaca ha implementado una campaña de comunicación en la que ciudadanas y ciudadanos invitan a la sociedad oaxaqueña a sumarse a actuar hoy “Juntos por Oaxaca”, con el fin de evitar la saturación en los hospitales de la entidad mediante el reforzamiento de las medidas de prevención.

En este nuevo llamado a la sociedad oaxaqueña, representantes del sector salud, turístico, empresarial, deportivo, de seguridad y transporte convocan a priorizar la vida y la salud, destacando la importancia de redoblar los esfuerzos en contra del COVID-19, y seguir llevando a cabo el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia y sobretodo, mantenernos resguardados en casa.

Toda vez que la ocupación hospitalaria está en su punto máximo desde el inicio de la pandemia y la lucha contra el COVID-19 no ha terminado, las medidas de prevención continúan siendo la mejor estrategia para evitar la propagación del virus y con ello apoyar al personal de salud que combate diariamente esta enfermedad.

Desde el inicio de la pandemia en la entidad oaxaqueña, se tiene registrados cerca de 50 mil casos acumulados, más de 30 mil confirmados y 2 mil 273 defunciones. Asimismo, este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que se registró el pico más alto de hospitalización para pacientes COVID-19, al alcanzar el 100% de camas utilizadas en 13 nosocomios de la entidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario