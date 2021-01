Invita Seculta a disfrutar la programación cultural de fin de semana a través de sus redes sociales

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de enero de 2021.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), invita al público en general a disfrutar de la programación de fin de semana, que transmitirá los videos ganadores de la convocatoria “CurArte Es Guelaguetza”, emitida el año pasado en apoyo a la comunidad artística y cultural.

Estos proyectos presentados por los ganadores y que serán transmitidos a partir de este viernes al domingo 17 de enero, a las 15:00 y 18:00 horas en la página de Facebook https://www.oaxaca.gob.mx/seculta/, tienen como objetivo promover, fomentar y difundir la riqueza y pluralidad de las tradiciones y costumbres de las comunidades del estado.

Este viernes a las 15:00 horas se presentará el proyecto en artes visuales denominado “Un recuerdo inolvidable” de Albina Leonila Aguilar Ricárdez, que muestra lo que representa la antigua estación del ferrocarril en Ocotlán de Morelos.

Más tarde, a las 18:00 horas se presentará el proyecto “Pintando la música y danza” de Cristóbal Gildardo Santos Rojas, una muestra artística que trata de los eventos culturales que se han realizado anteriormente en Reyes Mantecón, como la música y la danza.

El sábado 16, a las 15:00 horas, se transmitirá “Adiós amor mío”, composición coreográfica con danza folklórica mexicana presentada por Luis Ángel Zárate Hernández, que comparte el proceso de creación escénica en la danza folklórica mexicana; y a las 18:00 horas podrán disfrutar de ¿Para qué sirve un colectivo literario?, presentado por Kurt William Hackbarth, que promueve la realización del cuento corto.

Finalmente, el domingo 17 se transmitirá a las 15:00 horas el proyecto “Emociones libres y unidas” de Sofía Gallegos Villalobos y Martha Tania Peralta Jiménez, video que muestra una complicidad simbólica de la música zapoteca y mazateca. A las 18:00 horas “Amando a la tercera edad desde el confinamiento” de Nancy Adriana Torres Cruz, buscará un acercamiento de las personas adultas mayores a la danza.

La Seculta invita a las y los oaxaqueños a seguir la programación cultural a través de sus redes sociales, Facebook: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca; Twitter: @SECULTA_GobOax y en el sitio web: www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx.

