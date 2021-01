Invierte ITVO 9 mdp en mantenimiento de instalaciones

-El Director del plantel mencionó que existe un recurso por parte del gobierno del estado de ocho millones de pesos desde el 2010, el cual pedirán que se aplique

Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- En el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), se están aplicando alrededor de nueve millones de pesos en el mantenimiento de las instalaciones, principalmente en lo que se refiere a la impermeabilización de varias aulas y oficinas administrativas.

El Director del Plantel Sergio Fernando Garibay Armenta detalló que son diez edificios en los que se está aplicando dicho recurso, mencionó que dicho mantenimiento era necesario,pues las naves fueron construidas en la década de los 70, además que desde hace diez años no se le daba mantenimiento a las instalaciones.

Asimismo dio a conocer que se construirá una nave que servirá para que los profesores del área de agronomía cuenten con un espacio digno en dónde puedan tener su material y dar a asesoría a los alumnos una vez que haya pasado la contingencia por Covid, Garibay Armenta comentó que este recurso lo rescató el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

El director del plantel mencionó que existe un recurso por parte del gobierno del estado de ocho millones de pesos que tiene el ITVO y que data desde el 2010, dicho recurso se buscará que se entregue a la institución para así poder continuar con el plan de trabajo que se tiene.

Detalló que para lograr esto se iniciará con el proceso de revalidación de firmas con los actuales titulares de las dependencias del gobierno del estado, así como de la actual directiva del ITVO, agregó que el monto actual es de alrededor de once millones de pesos, debido a los intereses que se han generado en poco más de diez años.

