Abogado de Tuxtepec buscará Diputación Local; señala abandono de legisladores

-Argumentó que en la actualidad, los Diputados de esta Demarcación solo llevan letras muertas en sus discursos sin que se dignifique a los pueblos indígenas a los cuales representan.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Tras haberse registrado a la Diputación Local del Distrito 03 por el Partido de Redes Sociales Progresista, el abogado Litigante Francisco Doroteo mejor conocido como “el Jaguar de la Chinantla” señaló que aceptó este reto, debido a que en la actualidad existen muchos reclamos hacia los políticos que los representan y dijo que esto se debe, al abandono en que los han dejado sobre todo cuando andaban en campaña, sobre todo los Legisladores Local y Federal de MORENA refiriéndose a Ángel Domínguez Escobar e Irma Juan Carlos.

Enfatizó que en la actualidad los representantes de la Cuarta Transformación solo llevan letras muertas a los pueblos originarios y no una representación que los dignifiquen como pueblos indígenas y es por eso, que resaltó como un conocedor de las carencias en su distrito porque los ha recorrido palmo a palmo, por lo que ha decidido participar en este proceso electoral para que las etnias se sientan seguros de contar en el Congreso con un Legislador que los represente dignamente, consciente de que este si velará por los intereses de su gente.

Así mismo explicó que el tema de la política no es desconocido para él, pues indicó que ha estado trabajando en diferentes municipios en el asesoramiento y los litigios, por lo que añadió, que ha obtenido experiencia dentro de la política aunque no de manera protagónica.

Así mismo, agradeció a la estructura de Redes Sociales Progresistas por la confianza para poder representarlos en el próximo proceso electoral, puesto que en su caminar por este distrito ha conocido los reclamos de las personas en contra de sus Diputados , por lo que manifestó que hoy en día, existe una oportunidad para los jóvenes en querer participar dentro de sus comunidades, en proyectos progresistas que beneficien a los pueblos indigenas de esta región.

