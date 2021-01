Se pelean regidores de Santa Cruz Amilpas, detienen a regidora

-La concejal fue esposada y puesta a disposición del agente del ministerio público

-Denunció que desde que tomó protesta ha sufrido violencia política con razón de género por parte del Síndico Municipal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves en el marco de la sesión de cabildo del ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas, la Regidora de Ecología Adriana Risueño fue detenida por elementos de la polícia municipal, por instrucciones del Síndico Municipal Francisco Javier Durán Rodríguez.

El incidente fue grabado por alguien que se encontraba en la sala de cabildo, en dicho video se aprecia cómo la Regidora de Ecología agrede de manera verban al Síndico, quien le instruye a los elementos de la policía municipal que detengan a la concejal, los uniformados procedieron a detenerla y a sacarla del palacio municipal.

Luego de ser detenida la concejal fue puesta a disposición de un agente del ministerio público y fue traslada al complejo de Ciudad Judicial, fue en ese lugar dónde subió un video a sus redes sociales para aclarar la situación, en la imagen se ve a la regidora esposada.

Mencionó que cuando llegó a la sesión de cabildo fue agredida verbalmente por el resto de los regidores, por tal motivo señala que se defendió y que su único “gran delito” fue el de bofetear al Síndico, asimismo indicó que desde que tomó protesta ha sufrido violencia política con razón de género.

Incluso menciona que ha sido violentada de manera física y psicológica por parte del Síndico Municipal, por tal motivo dijo que afrontará las consecuencias de sus actos y aprovechará para proceder en contra de Durán Rodríguez.

