Registran los SSO 28 decesos por COVID-19, suman 30 mil 667 casos acumulados de la enfermedad

-Exhortan los SSO a no bajar la guardia ante la llegada de vacunas, debemos continuar con el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de enero de 2021.- La Jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuko Nakamura López, informó que al corte epidemiológico de este miércoles, se han registrado 421 casos nuevos de COVID-19, que suman 30 mil 667 acumulados en la entidad.

Detalló que se han notificado 49 mil 109 casos, de los cuales 13 mil 895 han sido negativos, hay cuatro mil 547 sospechosos, 27 mil 502 se han recuperado y lamentablemente 28 decesos que suman dos mil 268 defunciones.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 21 mil 128 casos confirmados y mil 194 defunciones, Istmo dos mil 615 y 356 fallecimientos, Mixteca dos mil 305 y 198 muertes, Tuxtepec dos mil 104 y 286 pérdidas humanas, Costa mil 533 y 149 defunciones, y Sierra 982 y 85 fallecimientos.

Mencionó que de los 421 casos nuevos de COVID-19, registrados este 13 de enero, se ubican en 88 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de casos presenta con 127, Santa Cruz Xoxocotlán 23, Santa Lucía del Camino 21, Villa de Tamazulapam del Progreso 18, Ocotlán de Morelos 12, Santa María Atzompa 11, San Sebastián Tutla 10, el resto nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Nakamura López, dijo que hay 897 casos activos de COVID-19 en la entidad, siendo la Jurisdicción número uno Valles Centrales con 562, Mixteca 124, Tuxtepec 77, Istmo 66, Costa 37 y Sierra 31.

De las dos mil 268 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 044, 522 y 323 respectivamente; por sexo mil 487 son hombres y 781 mujeres. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La funcionaria destacó, que en relación a la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global del 55.1%, de los cuales el 64.1% son camas sin ventilador y el 46.6% de camas con ventilador.

Señaló que se cuenta con cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorias en la zona conurbada como el Hospital General de zona 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital Doctor Aurelio Valdivieso y Centro de Salud urbano 1.

Finalmente dijo que debemos continuar con las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas, ante cualquier síntoma aislarse y comunicarse al teléfono de la UIES, 800 770 8437 o al 911, y mantener el lavado de manos, y si es posible quedarse en casa para disminuir los contagios por COVID-19.

