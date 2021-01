Potencia Sedapa cultivo de amaranto, sábila, nopal y vainilla en Oaxaca

-Con Grupo Roech desarrolla proyecto agroalimentario para todas las regiones de la entidad

-Dan banderazo a la siembra de amaranto en Valles Centrales

Comunicado

Zimatlán de Álvarez, Oax. 14 de enero de 2021.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), potencia los cultivos de amaranto, nopal y vainilla en municipios de la entidad, con la finalidad de fortalecer la producción de agroalimentos.

Durante la firma del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, representado por el edil, Javier Barroso Sánchez y el representante del Grupo Alimenticio Roech, Daniel Robles Echeagaray, se dio el banderazo de inicio de la siembra de 500 hectáreas de amaranto en todo el estado.

En ese sentido, la Sedapa destacó la importancia de establecer alianzas entre la iniciativa privada, Gobierno del Estado, ayuntamientos y productores, que permitan reactivar la actividad agroalimentaria en territorio oaxaqueño.

El proyecto del Grupo Alimenticio Roech, plantea la siembra de amaranto en una primera etapa en las regiones de Valles Centrales, Istmo y Cañada; y posteriormente, sábila, nopal y vainilla en las regiones de la Mixteca y Cuenca del Papaloapan.

Por su parte, el representante del Grupo Alimenticio Roech, Daniel Robles Echeagaray, indicó que se espera que durante este año y el 2022, se pueda concretar la siembra de diferentes cultivos en todas las regiones del estado con la finalidad de generar oportunidades de desarrollo y hacer el campo más productivo.

De la misma forma, el presidente municipal de Zimatlán de Álvarez, Javier Barroso Sánchez, se dijo satisfecho por el modelo productivo que involucra el proyecto de cultivo de amaranto, en el que al productor se le dota de semilla, fertilizante y acompañamiento técnico, pero sobre todo porque la comercialización está garantizada para el productor.

En el inicio de la siembra de amaranto, estuvieron presentes la subsecretaría de Agronegocios de la Sedapa, los Presidentes Municipales de Santa María Sola, Ayoquezco de Aldama, y San Martín Lachilá.

