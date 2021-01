Muestran proyectos de expresiones comunitarias y populares de la convocatoria “CurArte es Guelaguetza”

-Este jueves se transmitirán los proyectos “Hijos de antiguos peces” y “Énle Nimaná: Rap Mazateco”, a través de las redes sociales de la Seculta.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de enero de 2021.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), invita a las y los oaxaqueños a disfrutar de los proyectos “Hijos de antiguos peces” de Celeste Nayvi García Sánchez y Rey David Galván Quintas, y “Énle Nimaná: Rap Mazateco” de Leonor Fernández Allende, que se transmitirán este jueves a las 15:00 y 18:00 horas a través de la página de Facebook https://www.facebook.com/seculta.

Los proyectos ganadores de la convocatoria “CurArte es Guelaguetza” emitida por la Seculta el año pasado, dan muestra de expresiones comunitarias y populares como la danza, la música y el canto en diversas regiones del estado de Oaxaca.

El proyecto “Hijos de antiguos peces” de Celeste Nayvi García Sánchez y Rey David Galván Quintas, tiene como objetivo rescatar, difundir y promover las costumbres y tradiciones vivas del municipio de Santos Reyes Nopala, y con ello dejar un legado que sirva de apoyo como patrimonio de esta comunidad para futuras generaciones.

Los relatos mencionados en este video buscan reflejar la danza, la música y oficios artesanales propios de esta comunidad, conocimientos que han sido transmitidos a través de los ancianos a nuevas generaciones.

Por su parte, “Énle Nimaná: Rap Mazateco” que presenta Leonor Fernández Allende, tiene el propósito de que jóvenes y adultos confluyan en la música y en las historias del rap mazateco hecho por los jóvenes de la comunidad de San José Tenango, para buscar la vitalidad, visibilidad y empoderamiento de la lengua mazateca en sus manifestaciones musicales contemporáneas.

La Seculta invita a conocer estos y otros proyectos ganadores de la convocatoria CurArte a través de sus redes sociales y en la página web https://www.oaxaca.gob.mx/seculta/.

