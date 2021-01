Emite SEPIA resultados de la convocatoria “Voces de mi Tierra”

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 14 de enero de 2021.- La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), dio a conocer los resultados de la convocatoria “Voces de mi Tierra”, emitida con el objetivo de generar la participación de jóvenes para fortalecer, desarrollar, impulsar y promover la investigación y difusión de información científica sobre temas relacionados con las comunidades de Oaxaca.

La selección de las y los finalistas, que formarán parte de la primera revista de la Sepia, contempla a 10 participantes, de los cuales los tres primeros lugares se premiarán con una laptop, un iPad y una tablet, respetivamente.

Entre las y los ganadores se encuentran, Elvira Márquez de la comunidad de Santo Tomás Tamazulapam, con el ensayo “Lenguas indígenas, un patrimonio de la humanidad en riesgo de desaparecer”; Miguel García, perteneciente a la comunidad de San Andrés Paxtlán quien participó con el ensayo “Las tecnologías de la información y comunicación y los pueblos indígenas de la Sierra Sur del estado de Oaxaca ¿Una forma de exclusión social?” y Jonathan Samario, de Santa Cruz Xoxocotlán con el ensayo “La discriminación como factor causante de la desigualdad en el ingreso de la población indígena”.

Cabe señalar que en total se recibieron 117 trabajos provenientes de estudiantes de 43 universidades, que incluían temáticas de medicina tradicional, formas de organización y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cultura, derechos humanos, estudios de género y diversidad, tecnología y pueblos indígenas; cumpliendo así el compromiso del Gobierno de Oaxaca con la visibilización de los pueblos indígenas y afromexicano de la entidad.

Dentro de las y los jóvenes seleccionados para participar en esta primera revista de la Sepia, se encuentran Elizabeth Antonio Ambrosio, Raquel Élfega López Pérez y Sinthia Edeyna Bernardo Mateos, estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También Miguel Silva Castellano, Graciela Vásquez Hernández y Ana Gabriela López Cortés de la Universidad de la Sierra Sur; y Irazú Yanireth Hernández Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México.

