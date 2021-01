Ecologistas firman “Carta a Oaxaca por el Medio Ambiente”

-Denuncian que las autoridades ambientales no tienen intención de impulsar políticas públicas para el cuidado de los recursos naturales



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Ecologistas de la ciudad capital firmaron este jueves la “Carta a Oaxaca por el Medio Ambiente”, en dónde se comprometen a impulsar actividades que ayuden al cuidado del arbolado del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, esto debido a la falta de acciones por parte de las autoridades del gobierno capitalino.



Señalaron que las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente no tienen la intención de impulsar políticas públicas para fomentar el cuidado de los recursos naturales, sino que por el contrario pareciera que buscan el deterioro de dichos recursos, situación que perjudica a la población.



Dentro de los compromisos que contempla la carta son: crear centros de acopio para la separación de residuos sólidos e impulsar el reciclaje, promover mecanismos para conservar y exigir el cumplimiento de la ley en las áreas protegidas, recuperar las cuencas hidrológicas, principalmente el río “Atoyac” y “Salado”, así como preservar y conservar mediante programas y acciones directas las áreas verde públicas.



También se busca fomentar y crear un centro de educación ambiental para fomentar el cuidado del medio ambiente de la capital, se pide la creación de leyes y reglamentos que sancionen a las personas que afecten el entorno, realizar de manera periódica campañas de reforestación.



Esta carta la firmaron la Presidenta del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) del barrio de Xochimilco Elizabeth Cruz González, la pintora Magda Ruiz y el Representante de la colonia Aurora Iván Hernández Mellín, la iniciativa de firmar esta carta fue el ambientalista Nazario García.



Nazario García señaló que existen muchos pendientes por ser atendidos en materia ambiental por parte de las autoridades, como ejemplo hizo referencia a la invasión del cerro del crestón.

