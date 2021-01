Durante este 2020, burócratas reportan dos bajas en la Cuenca

-La defunción de un integrante de este sindicado se dio durante la pandemia, la otra fue antes de esta contingencia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En este 2020, la plantilla de burócratas en la Cuenca del Papaloapan tuvo 2 bajas, una a causa de covid y otra más se dio antes de la pandemia, situación que disminuyó el número de agremiados en la región.

La Dirigente en la Cuenca del Papaloapan Telma Alto Cuate, informó que estas dos bajas durante este 2020 disminuyen el número de afiliados, y son alrededor de 105 los que están en la región, ya que apenas van a suplir a estas bajas que tienen y esto será una vez que pase la contingencia, “tenemos que actualizar nuestro padrón”, agregó.



Una de las bajas que tuvieron fue de un trabajador del registro civil en Tuxtepec y la otra defunción fue de María Lombardo, “la más reciente podría decirse que de covid, aunque el compañerito había tenido otro padecimiento, y la anterior fue antes de que iniciara la contingencia”.

Así mismo, puntualizó que todos los burócratas, por instrucciones de sus sindicato están en resguardo de manera general, y llevan así los 9 meses de la contingencia, sin embargo aseguró la Dirigente que son alrededor del 60% de la base el que está haciendo trabajo desde su casa, otros que son de campo, únicamente están en resguardo, ya que no pueden regresar a sus centros de trabajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario