Declara Congreso de Oaxaca el “2021, año del reconocimiento al personal de salud, por la lucha contra el virus SARS-CoV2, Covid-19”

San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de enero de 2021.– El Poder Legislativo declaró el “2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19”, como la leyenda que deberán contener las comunicaciones oficiales de las entidades públicas en Oaxaca.

El dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas, de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte y de Salud, y avalado por el Pleno, detalla que la declaración comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso y será utilizada en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales de los Tres Poderes del Estado, Órganos Autónomos y Municipios de la entidad.

De esta forma la LXIV Legislatura de Oaxaca reconoce el trabajo loable que realizan todos los integrantes del Sector Salud, en todos sus niveles y especialidades, como vigilantes, operarios de limpieza, secretarias, recepcionistas, técnicos, camilleros, enfermeras y médicos, en su lucha contra la Covid-19.

La declaratoria establece que, el personal de salud que labora en la primera línea para afrontar la letal enfermedad, son los y las protagonistas involuntarias, conquistando elogios y aplausos desde los balcones, las plazas y las calles de ciudades de todo el mundo. Durante esta pandemia, el personal sanitario arriesga su propia vida.





