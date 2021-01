Daño en camino de Oaxaca es real, fue por falla geológica afirman autoridades

-Hubo un deslizamiento en el terreno y esto ocasionó el daño al camino informó la SCT

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En las redes sociales circuló la imagen de un camino, de esos que comunicarían a las cabeceras municipales en el estado de Oaxaca con recursos federales, dicho camino se encontraba destrozado, esto fue duramente criticado por los detractores del gobierno de López Obrador, mientras que sus defensores afirmaban que este camino era de una comunidad de Colombia.

Sin embargo fueron las autoridades de San Pedro Yolox y de San Juan Quiotepec las que confirmaron el daño que sufrió el camino, incluso dijeron que esta obra no ha sido inaugurada por el mandatario nacional, tal y como lo mencionaron en las redes sociales al mostrar una imagen en la que sale López Obrador y en otra ponen en camino destrozado, tanto autoridades federales y locales informaron que este daño se debió a fallas geológicas.

Es preciso comentar que autoridades locales y federales rechazaron que dicho camino forme parte del programa “Pavimentación de caminos a cabeceras municipales indígenas”, aunque el diseño es el mismo de los que ha inaugurado el Presidente de la República en el estado de Oaxaca, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que explicó que hubo un deslizamiento de terreno lo que generó el daño al camino y afirmó que la tierra continúa moviéndose de manera visible.

El Presidente Municipal de San Pedro Yolox Diego Clemente Pérez Hernández mencionó que el daño se fue dando de manera paulatina, incluso reconoció que la SCT asesoró a los pobladores para decirle cómo debían construir el camino, sin embargo los habitantes no lo aceptaron, pues querían que el camino estuviera parejo, ahora se deberá hacer un estudio técnico para analizar la profundidad del movimiento de la tierra.

El alcalde Diego Pérez aseguró que se moverá el concreto de la zona y buscarán bajar recurso para realizar un tipo de obra en ese tramo.

