100 empresas de la construcción podrían cerrar en 2021 por crisis económica en Oaxaca: CMIC

-La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción espera que en el 2021 las obras del gobierno del estado sean ejecutadas por empresas oaxaqueñas

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Alrededor de cien empresas del ramo de la construcción podrían cerrar en las próximas semanas, debido a las afectaciones que ha provocado la pandemia de Covid en el estado, por tal motivo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pide al gobierno del estado que se agilice el proceso de inversión para la obra pública y que los trabajos sean realizados por empresas oaxaqueñas.

El Presidente de la CMIC en Oaxcaca Felipe Palacios Sibaja, comentó que en la actualidad el 65 por ciento de las empresas afiliadas a la cámara se encuentran trabajando, esto debido a que el Congreso del Estado ha pedido al poder ejecutivo que se contrate a empresas oaxaqueñas para así reactivar la economía.

Señaló que en el 2020 le pidieron a los legisladores que ayudaran al sector de la construcción para que las obras que realizara el gobierno del estado fueran hechas por empresas oaxaqueñas, pues lamentablemente algunas tuvieron que declararse en quiebra y otras cien podrían cerrar en este año.

Agregó que espera que esta misma inercia se mantenga durante el 2021, por ello Palacios Sibaja expresó su intención de buscar permanecer un año más al frente de la Cámara para así dar continuidad a las gestiones y proyectos que se tienen para beneficio de las empresas afiliadas a este organismo.

