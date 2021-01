Sin agua más de 10 colonias en Tuxtepec

-El servicio se restablecerá el próximo viernes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este miércoles debido a los trabajos para la introducción de una nueva línea de conducción sobre el marguen de la colonia Víctor Bravo Ahuja, se quedarán sin agua más de 10 asentamientos del municipio.

A través de un comunicado que emitió el gobierno municipal informaron que debido a estos trabajos a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes 15 de enero, se va a restablecer el servicio pero será en un 70%, posteriormente se regularizará.

Las colonias que se verán afectadas son Mundo Nuevo, La Unión, Zapata Ampliación Víctor Bravo Ahuja, El Trigal, Residencial del Sur, Casas Feo, Los Álamos, Ampliación el Trigal, El Dorado, la 5 de Febrero, así como parte del Fraccionamiento Jorge L. Tamayo.

Por esta situación piden a la población, la comprensión ya que tratarán de agilizar estos trabajos, y así lo más pronto posible restablecer el servicio del agua.

