Policía vial de Tuxtepec, realiza operativo en estacionamiento del IMSS; afecta a personal de salud que esperaba la vacuna

-Los afectados señalaron que los elementos policiacos aprovecharon para hacer “su agosto”.

-Alrededor de 10 vehículos entre motocicletas y automóviles, fueron infraccionados.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Mientras el personal de salud que labora en el IMSS de Tuxtepec, se encontraba en espera de recibir la vacuna contra el covid, la policía vial realizaba el levantamiento de sus vehículos afuera de la institución.

Y es que aprovechando el bunker en que se encontraba con la llegada de las vacunas y la presencia de la Guardia Nacional, elementos de la Policía vial realizó un operativo infraccionando a los vehículos que se encontraban estacionados.

Si bien es cierto que se encontraban estacionados en el área exclusiva para discapacitados, la molestia de los trabajadores es que ni siquiera fueron avisados, pues se encontraban a la espera de recibir la primer dosis de la vacuna contra el covid.

Ya con la presencia de la grúa, algunas de estas personas entre doctores y enfermeras, salieron a tratar de dialogar con las autoridades, sin embargo, para algunos ya era demasiado tarde, ya que sus vehículos sin previo aviso fueron trasladados al corralón y sin que la mayoría se diera cuenta, de que ya habían sido amonestados por la policía vial.

Po su parte el Comandante Regional de la policía vial Fermín San Juan Chincoya, señaló que a pesar de la situación que prevalece en la región debido a la pandemia, este espacio tiene que estar libre de vehículos, ya que indicó que es una área para personas discapacitadas, por lo que mencionó que el operativo será permanente en esa zona y en cualquier otra zona exclusiva de la ciudad.

Más tarde el personal del hospital, entre enfermeros, doctores y residentes trataron de explicar la situación de lo que sucedía al interior del nosocomio, sin embargo la respuesta por parte de las autoridades fue implacable, a lo que fueron infraccionados alrededor de 10 vehículos entre motocicletas y automóviles.

Cabe hacer mención que en varias ocasiones, se ha denunciado a través de redes sociales, fotografías donde se expone a vehículos que se encuentran estacionados en lugares prohibidos en otras zonas de la ciudad y que la policía vial, no ha emitido ningún tipo de sanción, por lo que los afectados han señalado que este día, los elementos policiacos hicieron “su agosto”.

