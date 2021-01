Más de 100 casos nuevos de COVID en Tuxtepec, obligan a extremar protocolos de seguridad

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el rebrote de COVID-19 en el municipio, el Gobierno Municipal de Tuxtepec a través de la Jefatura de Salud, exhorta a la población a seguir al pie de la letra los protocolos de sanidad para romper con la cadena de contagios que se está presentando no solo en este municipio sino en toda la región de la Cuenca del Papaloapan, tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz.

El doctor Abel Jiménez Gómez, Jefe de Salud Municipal afirmó que es una exigencia un esfuerzo de la sociedad para parar esta segunda oleada de contagios en Tuxtepec que en lo que va del mes de enero, con corte al martes 12 de enero suman ya más de 100 casos positivos del nuevo coronavirus, para que no se saturen los hospitales ni se presenten más decesos y se pueda mantener el Color Naranja dentro del Semáforo Epidemiológico.

Alertó que de continuar de manera acelerada la presencia de casos positivos de Covid-19, se corre el riesgo de retroceder al Color Rojo, lo que traería como consecuencia que se volvieran a restringir las actividades económicas, el cierre de la zona centro de la ciudad y el confinamiento de los tuxtepecanos en sus hogares.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal de Tuxtepec llama a la población a asumir con responsabilidad las medidas de prevención entre las que destacan: utilizar siempre mascarilla o cubrebocas en el trabajo, en la calle y en lugares cerrados; mantener la distancia a por lo menos 2 metros, lavarse las manos a menudo con agua y jabón, manipular la mascarilla o cubrebocas correctamente y cambiarla cuando se moje o después de su uso.

Comentó que es sumamente importante para poder contener este rebrote de contagios del virus SARS-CoV-2, evitar las reuniones de más de 6 personas ni hacer fiestas, mantener las medidas de seguridad incluso con familiares no convivientes y amigos, no acudir a lugares con alta concentración de personas, mucho menos, si es en condiciones de hacinamiento o aglomeraciones, donde no se respete la sana distancia y el uso permanente de cubrebocas y cumplir el aislamiento domiciliario cuando sea necesario.

Abel Jiménez Gómez reiteró que solo la corresponsabilidad social permitirá proteger la vida y la salud de los sectores vulnerables como adultos mayores de 60 años, pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes, mismos que encabezan la estadística de defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario