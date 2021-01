Lleva asilo de Tuxtepec, más de 9 meses con restricciones

-No permiten visitas y los adultos que están en el albergue tienen prohibido salir

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Encargada del Albergue de Adultos Mayores Celsa Aguirre, Guadalupe Castillejos Matus, informó que siguen con restricciones en el asilo, esto debido a que los adultos mayores son parte de los grupos vulnerables.

Explicó que la mayoría de los adultos mayores fueron trasladados con sus familiares, pero hubo 11 casos en donde no pudieron irse a casa, y son ellos los que están en resguardo, y a casi 10 meses sin salir y sobre todo sin recibir visitas para no exponerlos.

Dijo además, que en un principio el resguardo fue un poco complicado ya que los adultos mayores querían salir, sin embargo después entendieron que debían cuidarse; aunado a esto el personal también ha tomado sus medidas para evitar contagios.

Actualmente son 11 los adultos mayores que están en el asilo, otros 19 más están con sus familiares, sin embargo sí hay capacidad para otros 20 más, ya que el asilo está diseñado para albergar a 50 personas, por lo que van a esperar a que les den las instrucción de recibir a más adultos en este espacio.

Desde el mes de marzo, en este recinto empezaron a tomar las especificaciones necesarias, resguardando a este grupo vulnerable y priorizando que algunos se fueran a sus hogares, sin embargo hasta el momento, siguen así protegiéndolos y tomando todas las medidas necesarias para evitar contagios en estos ancianitos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario