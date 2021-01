Legislatura de Oaxaca, rinde homenaje al Diputado Othon Cuevas, quien falleció por Covid

-En la sesión estuvieron presentes familiares del legislador y se tomó la protesta a Saúl Díaz Bautista quien ocupará esa curul.

-Por los contagios de Covid se harán las sesiones de manera virtual

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La legislatura local rindió un homenaje póstumo al Diputado Local Othon Cuevas Córdova, quien falleció de Covid el pasado 28 de diciembre de 2020, el homenaje se llevó a cabo en la explanada del recinto legislativo, en ella estuvieron presentes familiares del extinto legislador por el distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino.

En la sesión de este miércoles se le tomó protesta a Saúl Ruben Díaz Bautista, quien ocupará la curul que dejó Cuevas Cordova, en entrevista refirió que dará seguimiento a los trabajos e iniciativas que están pendientes de aprobarse, en ese sentido mencionó que tiene confianza en que la legislatura las apruebe.

Una vez que terminó el homenaje póstumo, se dio el aviso a los legisladores que se llevará a cabo una sesión extra ordinaria a las cinco de la tarde, dicha sesión se hará de manera virtual, debido a que se han incrementado los contagios de Covid en la región de los valles centrales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario