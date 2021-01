Instalan Hospital Móvil de Terapia Intensiva Avanzada para casos Covid en Tuxtepec

-Dentro de la región de la Cuenca del Papaloapan no existe la terapia intensiva, los hospitales en la zona solo cuentan con terapia intermedia.

Tuxtepec, Oaxaca. – En el marco de la llegada de la vacuna contra el Covid-19 en esta ciudad, en las instalaciones del Hospital Regional se encuentran instalando una Unidad Móvil de Terapia Intensiva Avanzada que atenderá pacientes de covid que requieran este servicio hospitalario.

Aunque no se ha informado de cuando se pondrá en funcionamiento, se prevé que el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa sea quien la inaugure oficialemte en los próximos días.

Esta unidad contaría con un aproximado de entre 4 a 6 camas de terapia intensiva y se encuentra equipada con todo lo necesario para su operación de manera independiente al hospital.

Dentro de la Cuenca del Papaloapan esta será la única área disponible de terapia intensiva ya que en los hospitales de la zona solo se cuenta con terapia intermedia y será de vital importancia que esta se ponga en marcha lo antes posible, ya que los casos positivos en la región han ido en aumento y hasta el día de hoy se tienen contabilizados 72 casos activos dentro de la jurisdicción sanitaria numero 3 y dentro del listado por municipios, Tuxtepec mantiene 63 casos activos.

Este remolque habilitado con los instrumentos necesarios para brindar atenciones de terapia intensiva avanzada se encuentra en la zona de estacionamiento de ambulancias, y en este momento están determinando de instalarlo.

