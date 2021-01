Inician aplicación de vacunas Covid en Oaxaca

-Los primeros en recibir la dosis es el personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Esté miércoles se inició la aplicación de la vacuna contra el Covid en los hospitales de la región de los valles centrales, esto luego de la llegada de las dosis la tarde del martes y de la distribución que se hizo durante la noche y madrugada.

En el Hospital Presidente Juárez, la aplicación inició desde las ocho de la mañana, para ello se elaboró una lista del personal en las distintas áreas la que fueran pasando a aplicarse la vacuna, Ulises Pérez Carrera médico encargado del área de urgencias, explicó que se recibieron alrededor de mil quinientas dosis para el nosocomio.

El proceso que se sigue es que se toman los signos vitales de los trabajadores, después se les aplica la dosis, luego pasan a un área para monitorear alguna posible reacción alérgica, este tiempo es de treinta minutos, de ahí pasan a un registro final y se les estará monitoreando durante 21 días para aplicar después una segunda dosis.

En el Hospital Civil Aurelio Valdivieso se siguió el mismo procedimiento, aunque iniciaron la aplicación de la vacuna poco después de las nueve de la mañana, cabe mencionar que en los hospitales hay presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la SEDENA, quienes están a cargo de la vigilancia y reguardo de las vacunas.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca la aplicación inició alrededor de las ocho y media de la mañana, en algunos grupos de WhatsApp circuló información de que habría un acto de arranque, sin embargo dicho evento no se llevó a cabo.

