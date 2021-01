Ejidatarios de Tuxtepec, se disputan tierras; bloquean carretera a San Bartolo

-El problema inició en 1988, y hasta el momento a pesar de que está en manos del Tribunal Agrario no se ha solucionando.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, ejidatarios de la comunidad de Santa Teresa bloquearon con troncos la carretera que conduce a la comunidad de San Bartolo, para exigir la solución a un conflicto agrario.

El comisariado Ejidal de Santa Teresa, Ignacio Hernández García informó que este bloqueo es parte de una presión al gobierno estatal, y así de fin a un problema que data de 1988, cuando los ejidatarios empezaron a trabajar las tierras.

Explicó que son 16 hectáreas las que están peleando 28 ejidatarios de esta comunidad, y a pesar de que el problema está en manos del Tribuna Agrario, hasta el momento no se ha solucionado, por lo tanto decidieron presionar para que pronto les entreguen estas tierras que han trabajado por años.

Agregó que el propietario de estas tierras, se niega a entregárselas, a pesar de que el gobierno del estado ya le ofreció al propietario millón y medio de pesos, así como unos tractores, lo que se negó a recibir.

El bloqueo está afectando a terceras personas que diariamente cruzan por el lugar, y permanecerán en este punto hasta que sean atendidos.

