Da inicio la vacunación contra COVID-19 en 49 hospitales de Oaxaca

-Se protegerá a 19 mil 500 trabajadores de Salud de todas las áreas que se encuentran en la primera fila de la batalla contra la pandemia.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 13 de enero de 2021.- Hoy dio inició en la entidad la aplicación de la vacuna desarrollada por la empresa Pfizer contra COVID-19 en 49 centros médicos de la entidad, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Indicaron que, entre las personas que recibirán las dosis de esta remesa, se encuentra personal médico, de enfermería, especialistas, laboratoristas, camilleros, personal de limpieza, manejadores de alimentos, administrativos, es decir, todas y todos los trabajadores de salud al frente de la batalla contra la pandemia, ya sean de base, confianza, pasantes o de contrato.

Detallaron que las primeras personas en recibir la vacuna en la entidad fueron las enfermeras del área respiratoria de COVID-19 del hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Elsa Tolentino Antonio, Elisa Vásquez Herrera y Bella Ester Vásquez Núñez.

La institución explicó que, tras la primera entrega de inmunológicos de Pfizer a Oaxaca con un total de 19 mil 500 dosis, éstas ya fueron distribuidas en hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS-BIENESTAR, y de los SSO.

Afirmaron que, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y el personal del sector Salud, se llevó a cabo un protocolo de seguridad para garantizar la correcta distribución de fármacos en todo el estado, el cual se realizó sin contratiempos.

Asimismo, subrayaron se está cumpliendo con los lineamientos de verificación de la cantidad de biológicos para cada unidad médica, la documentación de cada trabajador de salud y el monitoreo permanente de las condiciones de la cadena de frío.

Finalmente detallaron que las personas que recibirán la vacuna pasarán por un proceso que comprende la confirmación de datos para verificar que estén en condiciones óptimas de inmunización, registro, aplicación de la dosis y observación.

Comentarios

