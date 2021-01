Contabilizan los SSO 773 casos activos de COVID-19

-Se agregan 354 casos nuevos y 20 defunciones.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de enero de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que la entidad alcanzó los 30 mil 246 contagios acumulados de COVID-19 y dos mil 240 defunciones, por lo que hay un incremento de 354 casos nuevos en 76 municipios y 20 decesos, en comparación del informe epidemiológico del día de ayer.

La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, indicó que este 12 de enero se notificaron 773 casos activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y actualmente pueden transmitir el virus a otras personas, así como 27 mil 233 pacientes que se han recuperado de la enfermedad.

Detalló que se tiene un global de 13 mil 658 personas que han dado negativo al padecimiento y cuatro mil 536 están como sospechosos.

Señaló que, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales se mantiene como zona con el mayor número de contagios reportados diariamente, a la fecha tiene un acumulado de 20 mil 814 casos, de esta cifra, 484 están activos, además es el primer lugar en cuanto a incidencia de mortalidad con mil 181 fallecimientos.

Seguido del Istmo con un acumulado de dos mil 597 pacientes, 64 activos y 344 decesos; mientras que la Mixteca reportó dos mil 251 confirmados, 91 activos y 197 perdidas fatales; Tuxtepec con dos mil 094, activos 72 y 286 muertes; Costa con mil 525, 38 activos y 149 fallecimientos; Sierra 965 contagios, de estos 24 son activos y 83 personas han perdido la vida.

En cuanto a los municipios que reportaron nuevos contagios, dijo que en primer lugar se encuentra Oaxaca de Juárez con 111 casos, Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec ambos con 20, Santa Cruz Xoxocotlán con 16, Santa Lucía del Camino con 14, San Sebastián Tutla con 12 y Santa María Huatulco con 11, por mencionar algunos.

La especialista subrayó que este martes la red hospitalaria en la entidad presenta el 55% de ocupación de camas, de esta cifra el 64.1% corresponde a camas sin ventilador y el 46.5% con asistencia ventilatoria mecánica.

Por institución hospitalaria, detalló que los SSO presentan 41.4% de ocupación, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 100%, el de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, Sedena 49.1%, ISSSTE 80.3%, IMSS 60.9%, IMSS-Bienestar 28.8%, Pemex 25%, Semar 35.3% y nosocomios privados 62.5%.

