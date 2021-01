Asegura el Biche que alianza entre partidos no le preocupa, ya que la mejor alianza es con el pueblo

-Manifestó que hoy en día el partido poco tiene que ver en las decisiones del electorado, ya que prefieren votar por la persona y no por un color.

Valle Nacional Oaxaca:- Tras haberse registrado como pre candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL) Elso Pérez Sánchez mejor conocido como el Biche, aseguró que ahora llega más fortalecido con la experiencia y madurez política que se requiere, para tomar el rumbo de Valle Nacional en vías de desarrollo.

Dijo que las alianzas de otros partidos como el caso del PRI, PAN y PRD no le preocupa en lo más mínimo, ya que comentó que aunque es una buena estrategia para sumar votos, dijo que la mejor alianza que se puede hacer es con el mismo pueblo, algo que mencionó que viene haciendo desde hace varios años y no solo en campaña.

Reiteró que los adversarios deben trabajar muy duro para ganarse la confianza de la gente, ya que indicó que hoy en día los partidos grandes ya no son garantías de triunfos, pues la ciudadanía prefiere votar por la persona y no por un partido, que aunque no es la insignia el responsable los tachan de corruptos por culpa de las malas decisiones de sus representantes

Aunque es candidato único por ese partido, recalcó Pérez Sánchez que seguirá recorriendo las comunidades y haciendo compromisos para hacer todo lo que este a su alcance y darle esa respuesta que esperan los Vallenses de un gobierno más sensible, que este más cerca con la gente para conocer de fondo sus necesidades.

Reconoció que en los últimos días ha sido objeto de criticas de cuentas apócrifas en las redes sociales, sin embargo explicó que esto no lo molesta y que al contrario invita a esas personas a conocerlo mejor.

Reconoció que por ser una persona pública esta propenso a cualquier tipo de crítica, sin embargo dijo que meterse con la familia es un acto ruin que afecta a terceros, por lo que hizo un llamado a esas personas para llevar un proceso pacífico y civilizado y más que ofensas, pide mejor que presenten propuestas que ayuden al desarrollo y crecimiento de Valle Nacional.

