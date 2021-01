Arriban vacunas contra el covid a la Cuenca, empieza distribución

– Con un dispositivo de seguridad, empiezan a distribuirlas a los diversos centros de salud.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la llegada de las vacunas contra el covid 19, este martes a la ciudad de Oaxaca, fue este miércoles a las 7 de la mañana que llegaron al 6to, Regimiento de Caballería Motorizado de Loma Bonita para ser distribuidas a las distintas unidades de salud de la región de la Cuenca del Papaoloapan.

El primer convoy fue para el municipio de Loma Bonita, en donde está ubicada esa base militar, también salieron otros vehículos oficiales, resguardados, para Soyaltepec, y otros municipios de la región entre estos Tuxtepec.

La distribución de las vacunas, se dio mediante un dispositivo de seguridad tanto de la guardia nacional, como por parte de otras corporaciones de seguridad, lo que provocó en los primeros minutos de este miércoles incertidumbre entre los que pasaban por el lugar.

Se sabe que a nivel estatal en esta primera etapa del suministro arribó un lote de 19 500 vacunas Pfizer mismas que serán distribuidas en 49 hospitales incorporados a la red de notificaciones de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG); así mismo se tiene conocimiento que en el Hospital General de Tuxtepec serán alrededor de 500 los que van a recibir esta dosis.

El personal que será beneficiado será los que durante estos meses han estado al frente combatiendo esta enfermedad, y son médicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros, personal de limpieza entre otros.

