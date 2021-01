Tras bloqueo carretero, CONAGUA licitará proyecto del muro de contención en Valle Nacional

-Establecieron como fecha límite hasta el 30 de enero para que se cumplan los requerimientos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de la presión ejercida por parte del Comité de Defensa Ciudadana A.R. (CODECI) y habitantes de Tres Marías y la Rica Hoja, para que se agilizará la construcción del muro de contención en esas comunidades, será la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quien licite este proyecto a más tardar el 30 de enero de este año.

El Agente de policía en el municipio de Valle Nacional Juan Válido López, informó que tras las negociaciones con la instancia, se programó que para el 30 de este mes, ya deben estar los requerimientos para que a mediados del mes de marzo, se inicien los trabajos de construcción de dicho muro.

Dijo que en este proyecto se tiene contemplada una inversión de 13 millones de pesos, con los que se construirán 2 kilómetros del muro en cada lado de la rivera del rio Valle Nacional, para evitar así el desbordamiento en temporada de lluvias.

Así también reconoció que gracias al bloqueo que realizaron en la carretera 175, que conecta a la Cuenca del Papaloapan con los Valles Centrales, se logró agilizar este proyecto que se encontraba archivado.

Y es que este lunes desde temprana hora, los inconformes realizaron un bloqueo carretero, para exigir a la CONAGUA que realizaran los trabajos del dragado del río, pues argumentaban que desde el año pasado ya había sido aprobado este proyecto.

Por su parte CONAGUA, señaló que los trabajos no pudieron iniciarse debido a la pandemia del covid 19, que ha azotado a todo el país.

Cabe mencionar que las comunidades de Tres Marías y la Rica Hoja, pertenecientes al municipio de Valle Nacional, se encuentran ubicadas al margen del río Valle Nacional y son siempre las más afectas en época de lluvias, cuando el rio se desborda.

Comentarios

